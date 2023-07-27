За штурвалом сбитого Ка-52 был российский полковник: с какой большой проблемой столкнулся враг
Россия в последнее время усилила собственные войска на Юге модифицированными вертолетами Ка-52. Оккупанты довольно существенно модернизировали этот летательный аппарат.
Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что украинские силы ликвидировали большое количество этих вертолетов – примерно 20 – 30% от тех, какими располагали россияне. И хотя у них еще осталось большая часть таких вертолетов, у россиян есть определенная проблема с их использованием. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Помогают ПЗРК
Для ликвидации Ка-52 наши защитники используют ПЗРК, системы ПВО.
Недавно 38 отдельная бригада морской пехоты сбила такой вертолет. Оказалось, что им управлял целый полковник, командир вертолетного полка,
– подчеркнул военный эксперт.
Согласно сообщению, он возвращался из задания обратно, и в этот момент его вертолет ликвидировали. Это значит, что россиянам не хватает летчиков, если за штурвал садятся полковники.
Военный эксперт о проблеме россиян в авиации: смотрите видео
Благодаря тому, что большое количество вражеских вертолетов было сбито с помощью ПЗРК Stinger, оккупанты потеряли огромную часть своего персонала.
А новых людей у них нет. Ведь для подготовки летчика нужно длительное время и деньги – обучение занимает примерно лет 10.
"Поэтому у россиян огромные проблемы не с самолетами и вертолетами, а с летчиками", –подчеркнул Павел Нарожный.
Модернизированный Ка-52В британской разведке сообщили, что россияне стали использовать улучшенную версию Ка-52. Он имеет интеграцию новой противотанковой ракеты LMUR, у которой дальность полета составляет около 15 километров. В разведке отмечают, что летчики Ка-52 могут использовать это оружие за пределами досягаемости системы ПВО Украины.
Украинские силы ликвидируют вражеские Ка-52
- Украинские защитники 23 июня сбили российский Ка-52. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя это событие, подчеркнул, что когда российские вертолеты заходят в зону поражения наших "ЗРК среднего радиуса действия разных типов" и снижаются, это дает возможность украинским десантникам или сухопутникам, ликвидировать их из ПЗРК.
- Ранее сообщалось, что 12 июня украинские силы также сбили Ка-52 на Запорожском направлении.