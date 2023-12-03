Еще одна реальная проблема для Украины: Игнат объяснил, что поможет против КАБов

Прифронтовые области нашего государства постоянно страдают от корректируемых авиационных бомб, которые оккупанты запускают со своей тактической авиации. Этот вид оружия стал реальной проблемой наших защитников.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. В то же время он подчеркнул, что в борьбе против КАБ может помочь самолеты западного образца, передает 24 Канал.

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КАБ делают проблемы нашим защитникам

Игнат подчеркнул, что еще в начале вторжения России пуски корректируемых авиабомб были единичны. Однако теперь российская армия может сбросить за день до сотни таких бомб, особенно на Юге Украины.

КАБ летит неточно, но это 500 кг бомба. Взрывчатки там много, и они берут массированными ударами. Были уже и около 100 в сутки показатели сброса бомб. Поэтому это реальная проблема, и мы не просто так говорим гражданам,

– уточнил он.

Спикер подчеркнул, что эффективной помощью в противодействии с КАБами может быть западный истребитель F-16, который Украина должна получить от партнеров. В частности, эти самолеты могут эффективно уничтожать авиацию врага.

"Это месседж и западным партнерам, что нам нужно оружие, дальнобойные системы противовоздушной обороны, и как можно быстрее F-16, которые могли бы противостоять российским самолетам", – сказал Игнат.

В то же время, представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире национального марафона подчеркнул, что оккупанты сбрасывают КАБы на прифронтовые территории, поскольку российская авиация не может залетать в зону действия украинской ПВО.

Он подчеркнул, что штурмовики и вертолеты, такие как Ка-52 и Ми-24, украинские военные сбивают, как только они попадают в зону действия нашей ПВО. В то же время КАБ россияне запускают за 50 – 70 километров от линии боевого столкновения, куда все еще не достигает наша противовоздушная оборона.

Эксперт сказал, как можно уничтожить КАБ