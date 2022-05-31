Кабаева под ударом: Канада ввела санкции на россиян и компании страны-агрессорки
Источник:сайт правительства Канады
Канада ввела санкции против 22 россиян, в санкционном списке – бывшая гимнастка и депутат Алина Кабаева.
Канада ввела санкции против 22 россиян
На сайте правительства Канады сообщают, что санкции ввели против 22 физических лиц и 4 юридических.
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Среди перечисленных физических и юридических лиц – чиновники российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки.
Канада вводит новые санкции в соответствии с Регламентом о специальных экономических мерах в ответ на продолжающееся вопиющее и неоправданное вторжение президента России в Украину,
– говорится в сообщении правительства.
Канада в очередной раз подчеркнула, что цель цели усилить давление на российских политиков, чтобы остановить "бессмысленную войну, которая привела к потерям тысячи жизней".
И в то же время подчеркивает непреклонную преданность Канады Украине и украинскому народу.
Кто вошел в санкционный список Канады
- Алина Маративна Кабаева (1983 год рождения)
- Ольга Айзиман (1967 год рождения)
- Елена Александровна Георгиева (1977 год рождения)
- Лариса Михайловна Фридман (1993 год рождения)
- Екатерина Фридман (1996 год рождения)
- Андрей Козицын (родился 9 июня 1960 года)
- Михаил Львович Кучмент (1973 год рождения)
- Милана Королева (1977 г.р.)
- Анатолий Александрович Браверман (1985 год рождения)
- Инна Яковлевна Браверман (1963 год рождения)
- Александр Арнольдович Браверман (1954 год рождения)
- Михаил Николаевич Росеев (1975 год рождения)
- Вадим Кулик (1972 год рождения)
- Наталья Германовна Диркс
- Максим Дмитриевич Кондратенко (1973 год рождения)
- Норов Эркин Рахматович (1954 год рождения)
- Святослав Островский (9 марта 1979 года рождения)
- Дмитрий Пьянов
- Сергей Александрович Мальцев (28 февраля 1973 года рождения)
- Кирилл Александрович Царев (25 сентября 1978 год рождения)
- Наталья Андреевна Алимова (6 февраля 1979 год рождения)
- Александра Юрьевна Бурико (6 июня 1977 года рождения)
В санкционном списке – Кабаева
Как видим, в санкционный список попала российская гимнастка Алина Кабаева. Она была депутатом в Госдуме от партии "Единая Россия". Известно также, что Кабаева возглавляет с 2014 года совет директоров "Национальной медиагруппы" и владеет активами "Первого канала".
Ранее против Кабаевой ввела санкции и Великобритания. К слову, говорят, что Кабаева является любовницей Путина. Поэтому такие санкции очень даже оправданы.
Также санкции ввели против 4 российских компаний:
- Инвестторгбанка
- "Россельхозбанк"
- "РВК",
- "Российский фонд прямых инвестиций".
Что предполагают санкции? Указанным лицам будет запрещен въезд в Канаду, а их активы, если таковые были, будут заморожены. Также гражданам Канады будет запрещено совершать какие-либо операции с имуществом, где бы оно ни было расположено, если оно принадлежит лицам из санкционного списка.