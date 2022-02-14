Кабинет-близнец и дезинфекция в тоннеле: СМИ рассказали, как подпускают людей к Путину

Президент России Владимир Путин в течение 2 лет не подпускает к себе близко людей. Московский лидер остерегается коронавируса. Поэтому в Кремле организовали довольно странные меры безопасности.

С марта 2020 года долгое время Путин был на карантине в подмосковной резиденции в Ново-Огарево. Для президента государства-агрессора там организовали так называемую "чистую зону".

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Людей не выпускали

Все ближайшее окружение Путина находилось с ним круглосуточно. В частности, охрана, адъютанты и личный оператор не могли ехать домой после смены.

На карантин посадили и других людей, которые обеспечивают работу Путина. Например, пилоты жили в санатории управления делами президента. Их регулярно тестировали на коронавирус и некоторое время запрещали выходить из комнат.

Кабинет-близнец

По информации издания, в 2020 году Путин часто участвовал в мероприятиях в удаленном формате. Он находился в Ново-Огарево.

Однако построили еще и кабинет-близнец в сочинской резиденции. Желающих встретиться с ним там помещали на двухнедельный карантин в один из санаториев.



Кабинет-близнец / Фото proekt.media

Туннель для дезинфекции

Когда ситуация с COVID-19 стабилизировалась, Путин стал выходить на публику. Однако при общении с помощниками и посетителями он держал социальную дистанцию.

Более того, пишут, что в подмосковной резиденции установили "тоннель для дезинфекции". На территорию резиденции пропускали только при наличии отрицательного теста.

Окружение Путина – на карантин

В марте 2021 года Путин вакцинировался "Спутником V". Однако люди, которые хотели с ним встретиться, все равно отбывали карантин.

В августе 2021 года за несколько дней до встречи на карантин посадили около 30 кандидатов в депутаты от "Единой России". Отбыть самоизоляцию пришлось и российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпийских играх.

Миллер перенес юбилей ради Путина

В начале февраля 2022 года должны были вручать государственные награды россиянам. Всех лауреатов посадили на двухнедельный карантин. Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отложил празднование 60-летнего юбилея, потому что должен был получить звезду Героя труда.

Кроме того, в телеграм-каналах пишут, что людям на карантине запретили проносить в номера алкоголь, сигареты, кофе и острые предметы.

Сам Путин маску не носит

Президент России часто появляется на публичных мероприятиях без защитной маски, хотя в Кремле фиксируют вспышку коронавируса.

Собственно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и ранее не скрывал, что окружение политика регулярно тестируют на коронавирус и заставляют отбывать карантин.

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