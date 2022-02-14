З березня 2020 року тривалий час Путін був на карантині в підмосковній резиденції в Ново-Огарьово. Для президента держави-агресорки там організували так звану "чисту зону".

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Людей не випускали

Все найближче оточення Путіна перебувало з ним цілодобово. Зокрема, охорона, ад'ютанти і особистий оператор не могли їхати додому після зміни.

На карантин посадили й інших людей, які забезпечують роботу Путіна. Наприклад, пілоти жили в санаторії управління справами президента. Їх регулярно тестували на коронавірус та певний час забороняли виходити з кімнат.

Кабінет-близнюк

За інформацією видання, у 2020 році Путін часто брав участь у заходах у віддаленому форматі. Він перебував у Ново-Огарьово.

Однак побудували ще й кабінет-близнюк в сочинській резиденції. Охочих зустрітися з ним там поміщали на двотижневий карантин в один із санаторіїв.



Кабінет-близнюк / Фото proekt.media

Тунель для дезінфекції

Коли ситуація з COVID-19 стабілізувалася, Путін став виходити на публіку. Однак при спілкуванні з помічниками і відвідувачами він тримав соціальну дистанцію.

Ба більше, пишуть, що в підмосковній резиденції встановили "тунель для дезінфекції". На територію резиденції пропускали тільки при наявності негативного тесту.

Оточення Путіна – на карантин

У березні 2021 року Путін вакцинувався "Супутником V". Однак люди, які хотіли з ним зустрітись, все одно відбували карантин.

У серпні 2021 року за кілька днів до зустрічі на карантин посадили близько 30 кандидатів у депутати від "Єдиної Росії". Відбути самоізоляцію довелось і російським спортсменам, які завоювали медалі на Олімпійських іграх.

Міллер переніс ювілей заради Путіна

На початку лютого 2022 року мали вручати державні нагороди росіянам. Всіх лауреатів посадили на двотижневий карантин. Глава правління "Газпрому" Олексій Міллер відклав святкування 60-річного ювілею, бо мав отримати зірку Героя праці.

Крім того, у телеграм-каналах пишуть, що людям на карантині заборонили проносити в номери алкоголь, сигарети, каву та гострі предмети.

Сам Путін маску не носить

Президент Росії часто з'являється на публічних заходах без захисної маски, хоча у Кремлі фіксують спалах коронавірусу.

Власне, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков і раніше не приховував, що оточення політика регулярно тестують на коронавірус та змушують відбувати карантин.

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