Кабинет министров Южной Кореи одобрил предложение об отмене военного положения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap News Agency.

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Какая ситуация в Южной Корее сейчас

Председатель оппозиционной партии Чо Кук встретился и поговорил с протестующими возле парламента. Он сказал, что "это еще не закончено" и назвал президента опасным.

Президент – опасное существо, которое угрожает демократии и конституции,

– сказал Кук.

Он пообещал провести импичмент Юну, собрав голоса других партий.

Южнокорейские военнослужащие, которые были привлечены к обеспечению режима военного положения, вернулись к местам постоянной дислокации. Граждане, протестовавшие возле Генеральной ассамблеи, празднуют отмену военного положения.

Напомним, что 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране чрезвычайное военное положение. По его словам, такое решение вызвала антигосударственная деятельность оппозиции.

Йоль заявил, что оппозиция контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует работу правительства.