Кабінет міністрів Південної Кореї схвалив пропозицію про скасування воєнного стану. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap News Agency.

Дивіться також Посольство України в Південній Кореї звернулося до громадян на тлі останніх подій

Яка ситуація у Південній Кореї зараз

Голова опозиційної партії Чо Кук зустрівся та поговорив з протестувальниками біля парламенту. Він сказав, що "це ще не закінчено" та назвав президента небезпечним.

Президент – небезпечна істота, яка загрожує демократії та конституції,

– сказав Кук.

Він пообіцяв провести імпічмент Юну, зібравши голоси інших партій.

Південнокорейські військовослужбовці, що були залучені до забезпечення режиму воєнного стану, повернулися до місць постійної дислокації. Громадяни, що протестували біля Генеральної асамблеї, святкують скасування воєнного стану.

Нагадаємо, що 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у країні надзвичайний воєнний стан. За його словами, таке рішення спричинила антидержавницька діяльність опозиції.

Йоль заявив, що опозиція контролює парламент, симпатизує Північній Кореї та паралізує роботу уряду.