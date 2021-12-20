Кабмин будет договариваться о множественном гражданстве с каждой страной отдельно, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что после принятия Верховной Радой законопроекта о множественном гражданстве правительство будет договариваться с каждой страной в отдельности. При подписании соглашений будут учитываться особенности законодательства стран.

О том, что Кабинет Министров будет индивидуально договариваться с каждой из стран о множественном гражданстве, в интервью изданию рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Арахамия о действиях после согласования множественного гражданства

Нардеп отметил, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство.

То есть мы принимаем общий рамочный закон, а дальше правительство договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства,

– заявил Арахамия.

Он также уточнил, что Кабмин будет вести разговоры с каждой страной индивидуально. После чего будут подписываться двусторонние соглашения.

"Постепенно мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть крупные украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия", – подчеркнул глава фракции "слуг". Он добавил, что при подписании двусторонних соглашений будут обязательно учитываться особенности законодательств этих стран.

Законопроект о множественном гражданстве: что известно

Президент Владимир Зеленский 2 декабря внес на рассмотрение нардепов законопроект о двойном гражданстве. Этот документ глава государства определил как безотлагательный.

Он предусматривает разрешение для украинцев официально иметь гражданство или подданство других стран. Однако в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь только украинцами.

Для иностранцев, желающих получить украинское гражданство, отказ от предыдущего нужен в случае, если Кабинет Министров внес страну, откуда приехал человек, в список государств миграционного риска.

Результаты опросов свидетельствуют о том, что большинство украинцев пока не поддерживают идею с двойным гражданством.

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