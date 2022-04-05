Кабмин направил в резервный фонд 73 миллиарда гривен: что это значит
Источник:Брифинг премьера Шмыгаля за 4 апреля
Денис Шмігаль заявил, что правительство направило в резервный фонд 73 миллиарда гривен. Премьер объяснил, что эти деньги будут направлены на обеспечение ключевых потребностей нашей армии.
Соответствующую информацию на брифинге 4 апреля рассказал премьер Денис Шмыгаль. Политик также объяснил, что оккупанты на нашу землю пришли уничтожить наш народ, свободу, государство.
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Правительство выделило деньги в резервный фонд
Денис Шмыгаль заявил, что правительство перезапустило экономику и поставило ее на военные рельсы.
73 миллиарда гривен направили в резервный фонд, чтобы оперативно снабжать армию всем необходимым,
– объяснил Шмыгаль.
Также Кабмин сократил расходы на Верховную Раду, Кабмин, судей, прокуроров и других. К счастью, выплатил проиндексированные пенсии за март и в прифронтовых районах за апрель.
Более того, Денис Шмыгаль рассказал, что власть выплатила по 6,5 тысяч гривен бизнесу за каждого нового работника.
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