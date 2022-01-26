Кабмин назначил Гаврилова заместителем министра обороны: что о нем известно
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Правительство 26 января назначило Владимира Гаврилова заместителем министра обороны Алексея Резникова. Ранее он был атташе по вопросам обороны при посольстве в США.
Кроме того, правительство уволило Анатолия Петренко с должности заместителя министра обороны по европейской интеграции. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Кто такой Владимир Гаврилов
Чиновник является генерал-майором запаса. В 2015 – 2018 годах он был атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в США. В течение этих лет Гаврилов укреплял сотрудничество между странами в обороне. Также работал над получением помощи на фоне российской агрессии.
В 2018 году его уволили в запас. Тогда мужчина начал заниматься спортивной реабилитацией тяжело раненых военных. Гаврилов возглавляет благотворительный фонд "Ветеранская десятка".
В 2019 году военного отметили орденом "Легион Почета" США. Награду ему вручил посол США в Украине. Отметили, что орден выдали за значительный вклад в развитие возможностей обеих стран по отражению угроз.
В декабре 2021 года генерал-майор был помощником директора ГК "Укрспецэкспорт".
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Текст поста Тараса Мельничука:
Назначено/согласовано назначение:
- Гаврилова Владимира Валериановича заместителем Министра обороны Украины; - Тихонова Сергея Андриановича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Марцинишина Юрия Игоревича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по безопасности на транспорте;
- Дюжилову Наталью Александровну заместителем Председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства;
- Шевченко Татьяну Викторовну заместителем председателя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Матиева Яну Сергеевну заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины;
- Рудько Артема Алексеевича заместителем председателя Государственной службы статистики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Бутрия Дмитрия Стефановича заместителем председателя Херсонской областной государственной администрации.