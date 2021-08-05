Кабмин назначил временного главу АРМА

Правительство 4 августа назначило временного главу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Ведомство возглавит Дмитрий Жоравович.

Перед тем Жоравович руководил Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением АРМА.

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Немчинов отметил, что уже представил коллективу нового главу АРМА.

Что известно о Жоравовиче

В 2000 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Затем стал кандидатом юридических наук и работал по специальности юриста более 15 лет. Сейчас политику 43 года.

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