Кабмин назначил временного главу АРМА
5 августа 2021 , 09:00Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Олега Немчинова
Правительство 4 августа назначило временного главу Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Ведомство возглавит Дмитрий Жоравович.
Перед тем Жоравович руководил Северо-Восточным межрегиональным территориальным управлением АРМА.
Важно Руководство АРМА отстранили и отправили под домашний арест
Немчинов отметил, что уже представил коллективу нового главу АРМА.
Что известно о Жоравовиче
В 2000 году он окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого. Затем стал кандидатом юридических наук и работал по специальности юриста более 15 лет. Сейчас политику 43 года.
Коррупционный скандал в АРМА: главное
- В конце июля временного исполняющего обязанности главы АРМА Виталия Сигидина отстранили от должности.
- Дело в том, что его и еще нескольких чиновников подозревают в присвоении более 400 тысяч долларов. Речь идет также о заместителе Сигидина Владимире Павленко и начальнике управления менеджмента активов Арме Вахтанге Бочоришвили.
- В ГБР считают, что чиновники безосновательно перечисляли деньги на банковский счет человека, который не имел к этой сумме никакого отношения. Потом деньги вроде бы разделили.
- Печерский райсуд Киева уже избрал подозреваемым меру пресечения в виде домашнего ареста.