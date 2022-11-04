Кабмин назначил временного главу Минрегиона

3 ноября правительство временного возложило обязанности главы Минрегиона на Василия Лозинского. Он первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета Министров, которое правительство издало после увольнения с должности Алексея Чернышева.

Важно Кабмин все же назначил Чернышева главой "Нефтегаза", — СМИ

Заметим, что Василий Лозинский был первым заместителем Чернышева. К тому же – первым заместителем председателя Львовской областной государственной администрации. А с 26 декабря 2019 года по 5 февраля 2020 года занимал должность председателя Львовской ОВА.