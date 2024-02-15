Кабмин обратился к НБУ: просит разрешить продажу валюты некоторым украинским компаниям
15 февраля 2024, 10:53Читати новину українською
Источник:"Телеграф"
Кабинет министров обратился к Национальному банку Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний.
Такой шаг позволит бизнесам рассчитываться с западными кредиторами. Соответствующие решения опубликованы на сайте Кабинета министров Украины.
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В перечень компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли:
- Vodafone Украина,
- Интерпайп,
- Kernel,
- ДТЭК.
Все эти компании имеют кредиты в западных банках или являются эмитентами выпуска еврооблигаций.
Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.