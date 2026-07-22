22 июля, 22:30
Обновлено - 22:46, 22 июля
Кабмин одобрил назначение Тимура Ткаченко на должность главы Киевской ОВА
Кабинет министров утвердил нового главу Киевской областной военной администрации. Им стал бывший глава КГГА Тимур Ткаченко.
Об этом сообщает постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Что известно о назначении Ткаченко в КОВА?
Решение о назначении Ткаченко на новую должность Кабмин принял 22 июля.
Согласовано назначение Ткаченко Тимура Фируддиновича председателем Киевской областной государственной администрации,
– написал Тарас Мельничук.