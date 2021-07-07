Правительство одобрило санкции против Беларуси: очередь за СНБО
7 июля 2021 , 14:38Читати новину українською
Источник:заседание Кабинета Министров
Чиновники поддержали решение о наложении санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Теперь санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.
Пока неизвестно кто именно попал в санкционный список, ведь его нет в материалах на сайте правительства.
Важно Правительство попросит СНБО ввести санкции против физических лиц из Беларуси
Санкции Украины против Беларуси: все, что известно
Новый пакет санкций против Беларуси Кабинет Министров одобрил без обсуждения. Чиновники не озвучили никаких подробностей.
Ранее стало известно, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против людей, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси.
Что известно о президентских выборах в Беларуси?Они состоялись в августе 2020 года и якобы принесли победу Александру Лукашенко. Однако, ни белорусы, ни мировое сообщество не верит в их легитимности. Несмотря на это, Лукашенко устроил тайную инаугурацию и провозгласил себя президентом Беларуси. Сразу же после объявления результатов выборов на улицы белорусских городов вышли протестующие. Там они встретились с жестокостью силовиков.
Санкции ЕС против Беларуси
- С августа 2020 года и по сей день ЕС ввел уже 4 пакета санкций против Беларуси, в том числе и секторальные, которые коснулись экспорта основных видов белорусской продукции.
- Кроме того, под персональными санкциями ЕС находится руководство силовых ведомств страны, нелегитимный президент Александр Лукашенко и другие.