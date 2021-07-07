Правительство одобрило санкции против Беларуси: очередь за СНБО

Чиновники поддержали решение о наложении санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Теперь санкционный список передадут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Пока неизвестно кто именно попал в санкционный список, ведь его нет в материалах на сайте правительства.

Важно Правительство попросит СНБО ввести санкции против физических лиц из Беларуси

Санкции Украины против Беларуси: все, что известно

Новый пакет санкций против Беларуси Кабинет Министров одобрил без обсуждения. Чиновники не озвучили никаких подробностей.

Ранее стало известно, что украинская сторона намерена ввести санкции с учетом решений Совета ЕС об ограничительных мерах против людей, причастных к фальсификации президентских выборов в Беларуси.

Что известно о президентских выборах в Беларуси? Они состоялись в августе 2020 года и якобы принесли победу Александру Лукашенко. Однако, ни белорусы, ни мировое сообщество не верит в их легитимности. Несмотря на это, Лукашенко устроил тайную инаугурацию и провозгласил себя президентом Беларуси. Сразу же после объявления результатов выборов на улицы белорусских городов вышли протестующие. Там они встретились с жестокостью силовиков.

Санкции ЕС против Беларуси