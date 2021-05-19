Об этом премьер-министр сообщил во время заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 19 мая.
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Правительство планирует продолжить сотрудничество с Наблюдательным советом "Нафтогаза" и провести, в дальнейшем, абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов Наблюдательного совета, и на должность главы правления,
– сказал он.
Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас начинает полноценную корпоративную реформу, где будут четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу.
Реформа корпоративного управления
Премьер-министр добавил, что они рассматривают возможность привлечения в номинационные комитеты, которые будут формировать Наблюдательные советы государственных компаний, представителей международных партнеров Украины.
Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам,
– подытожил глава правительства.
Смены руководства "Нафтогаза": коротко
- В конце апреля правительство уволило Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогаза". На его место назначили Юрия Витренко.
- Кабмин признал работу НАК неудовлетворительной. Дело в том, что предприятие имело огромные убытки – в частности, в 2020 году они достигли 19 миллиардов гривен.
- Члены Наблюдательного совета подали в отставку и отказали в просьбе продолжить работать пока не выберут новый состав, заявив о конфликте интересов.