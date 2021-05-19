Об этом премьер-министр сообщил во время заседания Кабмина, которое состоялось в среду, 19 мая.

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Правительство планирует продолжить сотрудничество с Наблюдательным советом "Нафтогаза" и провести, в дальнейшем, абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов Наблюдательного совета, и на должность главы правления,

– сказал он.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство сейчас начинает полноценную корпоративную реформу, где будут четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу.

Реформа корпоративного управления

Премьер-министр добавил, что они рассматривают возможность привлечения в номинационные комитеты, которые будут формировать Наблюдательные советы государственных компаний, представителей международных партнеров Украины.

Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам,

– подытожил глава правительства.

Обратите внимание! Денис Шмыгаль рассказал, что 13 мая представители Кабмина и Офиса Президента провели переговоры с членами Наблюдательного совета "Нафтогаза" и предложили им подписать годовые контракты.

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