Про це прем'єр-міністр повідомив під час засідання Кабміну, яке відбулося у середу, 19 травня.

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Уряд планує продовжити співпрацю з Наглядовою радою "Нафтогазу" і провести, надалі, абсолютно прозорий конкурс і на посаду членів Наглядової ради, і на посаду голови правління,

– сказав він.

Денис Шмигаль наголосив, що уряд зараз розпочинає повноцінну корпоративну реформу, де будуть чітко визначені не тільки права й обов'язки, а і відповідальність за роботу.

Реформа корпоративного управління

Прем'єр-міністр додав, що вони розглядають можливість залучення у номінаційні комітети, які формуватимуть Наглядові ради державних компаній, представників міжнародних партнерів України.

Ми повністю підтримуємо і залишаємось відданими подальшій реформі корпоративного управління за найкращими світовими стандартами,

– підсумував глава уряду.

Зверніть увагу! Денис Шмигаль розповів, що 13 травня представники Кабміну та Офісу Президента провели перемовини з членами Наглядової ради "Нафтогазу" та запропонували їм підписати річні контракти.

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