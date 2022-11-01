Кабмин отказался выделить деньги на зарплаты новым прокурорам САП, – Шабунин

Правительство не будет увеличивать финансирование Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Это решение нарушает обещание перед Евросоюзом, от которого зависит выделение следующего транша макрофинансовой помощи.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Речь идет о поправке в бюджет об увеличении финансирования САП.

Внимание Александра Клименко назначили руководителем САП

Эти деньги должны покрыть финансирование заработных плат 8 новых прокуроров, отбор которых завершился недавно.

Вчера правительство отчиталось ЕС об успехах в проведении конкурса на должности прокуроров САП. А уже сегодня – фактически отказался обеспечить этих прокуроров зарплатами,

– отметил Шабунин.

Официальной причиной отказа, по словам Шабунина, стало отсутствие предложений от Офиса генерального прокурора, что на деле не создавало правовых препятствий для увеличения финансирования.

В то же время, Шабунин отметил, что хорошая новость в том, что бюджетный комитет все еще может изменить, восстановив правку в проект бюджета перед завтрашним голосованием в Раде.

Что этому предшествовало

Специализированная антикоррупционная прокуратура провела конкурс на 8 вакантных должностей новых антикоррупционных прокуроров.

В конкурсе приняло участие 308 претендентов, то есть 38,5 человека на одно место.

В июле САП получила нового руководителя – Александра Клименко. Два года прокуратура была без председателя и не функционировала на полную мощность.

Сразу после назначения руководителя САП сообщила о подозрении экс-нардепу Мартыненко за 311 тысяч евро взятки и отмывания денег.

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