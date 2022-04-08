Кабмин отменил надбавки к зарплатам министров, их заместителей и председателей ОГА

8 апреля 2022 , 06:42
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Постановление № 406

Правительство отменило надбавки к зарплатам министров, их заместителей и председателей ОГА. Ограничения будут действовать до конца 2023 года.

Речь идет о надбавке за интенсивность труда руководителей. Постановление обнародовали 6 апреля.

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Надбавки отменят до отдельного решения Кабмина, но не ранее 1 января 2024 года.

Ограничения касаются:

  • премьер-министра;
  • первого вице-премьер-министра;
  • вице-премьер-министра;
  • первых заместителей;
  • заместителей;
  • председателя и членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
  • председателей областных госадминистраций;
  • Киевской и Севастопольской городских госадминистраций.

Но ограничения не распространяются на должностных лиц, которые приравниваются к членам Кабмина по закону.

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Автор: Марта Кушка