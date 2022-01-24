Кабмин отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе: Ермак заявил, что никто не давил

Кабинет Министров отозвал законопроект о переходном периоде на Донбассе, предусматривавший правила реинтеграции оккупированных территорий. Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это сделали не по требованию Москвы.

По данным собеседника издания, этот вопрос был единственным, для принятия которого состоялось внеочередное заседание Кабмина.

Важно Это не 25 лет, это намного меньше, – Верещук о реинтеграции Донбасса и Крыма

Правительство приняло такое решение, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук объяснила, документ необходимо изменить в нескольких пунктах и, по ее мнению, эти изменения невозможно внести в парламенте между чтениями, а потому правительство должно безотлагательно отозвать внесенный им в Раду законопроект.

Это могли сделать по требованию Москвы

Венецианская комиссия ранее действительно рекомендовала изменить законопроект о переходном периоде в отношении Крыма и Донбасса. Впрочем, эта рекомендация поступила в Киев еще в октябре 2021 года.

СМИ предполагают, что реальной причиной срочного отзыва проекта была необходимость выполнить требование, выдвинутое Россией в качестве предпосылки для проведения новой встречи "нормандской четверки" на уровне советников лидеров.

У Зеленского это отрицают

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отрицает, что отзыв законопроекта связан с требованиями Москвы. Об этом он заявил в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Эта власть принимает требования только украинского народа. А основное требование сегодня украинского общества – это сделать все, чтобы предотвратить эскалацию, над чем мы работаем 24/7. Я хочу сказать совершенно официально. Никаких предпосылок относительно проведения этой встречи в нормандском формате не было,

– сказал Ермак.

Почему это важно

Против принятия этого законопроекта категорически выступает Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что в случае принятия Киевом закона об основах государственной политики переходного периода Москва сочтет, что Украина вышла из минских договоренностей.

Законопроект о переходном периоде: кратко