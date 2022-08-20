Правительство разрешило использовать данные из Дии за рубежом и утвердило перечень стран
20 августа 2022 , 14:07Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
Кабинет министров разрешил использовать данные из приложения "Дия" за границей. Правительство определило список стран, где ими можно пользоваться.
Теперь украинцы могут пользоваться своими электронными документами из Дии за границей. Данные украинцев могут использовать иностранные учреждения в тех государствах, которые заботятся о защите персональных данных.
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В каких странах можно использовать данные из Дии
- Австралия;
- Азербайджанская и Аргентинская Республика;
- Буркина-Фасо;
- Великое Герцогство Люксембург;
- Греческая Республика;
- Грузия;
- Государство Израиль;
- Ирландия;
- Исламская Республика Мавритания;
- Итальянская Республика;
- Канада;
- Княжества Андорра, Лихтенштейн и Монако
- Королевство Бельгия, Дания, Испания, Марокко, Норвегия, Таиланд, Швеция;
- Латвийская и Литовская Республика;
- Нидерланды
- Новая Зеландия
- Объединенные Арабские Эмираты
- Португальская Республика
- Республики Австрия, Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Эстония, Исландия, Кабо-Верде, Кипр, Мальта, Молдова, Северная Македония, Польша, Сан-Марино, Сенегал, Словения, Хорватия, Черногория;
- Румыния;
- Словацкая Республика;
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;
- Соединенные Штаты Америки;
- Восточная Республика Уругвай;
- Тунисская и Турецкая Республики;
- Венгрия;
- Федеративной Республики Германия;
- Финляндская, Французская и Чешская Республика;
- Швейцарская конфедерация.
Иностранным учреждениям запрещено передавать персональные данные украинцев странам, которые Верховная Рада признала государством-агрессором или государством-оккупантом.
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