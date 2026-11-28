В Украине до 20 декабря продлили действие статуса критически важных предприятий и бронирования работников, срок действия которых истекает после введения новых требований. При этом "бронирование" не продлевается автоматически, поэтому его нужно успеть переоформить через приложение "Дія".

Такое решение было принято в Кабмине, сообщает Минобороны .

Статус критически важных предприятий сохраняется до 20 декабря

Статус критически важных предприятий будет сохраняться до 20 декабря, если срок действия этих решений истек после введения новых правил бронирования в октябре.

Это касается предприятий, получивших статус критически важных от государственных органов, которые согласовали обновленные критерии с Координационным центром по организации бронирования по состоянию на день вступления в силу нового постановления. Благодаря этому предприятия смогут сохранить возможность бронировать работников во время перехода на новые правила,

– пояснили в Минобороны.

До 20 декабря также будет продлено действие бронирований работников, оформленных через приложение "Дія". Это касается именно тех бронирований, срок которых истек после введения новых правил в октябре. При этом предприятия должны самостоятельно продлить их через приложение "Дія". Они не будут продлеваться автоматически.

При этом продление срока не будет распространяться на предприятия, статус критически важных которых был отменен или подлежит отмене.

В Минобороны подчеркнули, что необходимо учесть три момента:

Бронирование работников не продлится автоматически. Его необходимо переоформить через приложение "Дія".

Уже к 20 декабря количество бронированных должно соответствовать лимиту – не более 95%.

Предприятия ОПК смогут провести бронирование до 95% военнообязанных работников без указания конкретного количества в решении Минобороны.

Добавим, в Министерстве экономики объяснили, как изменились правила бронирования. Изменения касаются, в частности, предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов.