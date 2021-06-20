Правительство продлило полномочия членам наблюдательного совета Укрзализныци

В Кабинете министров приняли решение продлить на срок до 3 месяцев полномочия четырех членов наблюдательного совета Укрзализныци.
Об этом сообщается в распоряжении Кабмина №666 от 18 июня.
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Наблюдательный совет Укрзализныци
Правительство выбрало членами наблюдательного совета Укрзализныци четырех человек:
- Шевки Аджунера и Андреаса Матье – независимые члены.
- Сергей Лещенко и Олег Журавлев – представители государства.
К слову, они будут выполнять обязанности до назначения новых независимых членов по результатам конкурса, а также до принятия Кабинетом министров решения об избрании представителей государства в наблюдательном совете, но не более трех месяцев.Срок действия контрактов продолжается путем заключения дополнительных договоров.
В решении Кабмина также говорится о полномочиях члена правления Юрика Ивана на подписание дополнительных договоров с указанными выше членами наблюдательного совета.
Что этому предшествовало: коротко
- ВСК призвала Кабмин уволить всех членов правления Укрзализныци вместе с и. о. председателя правления Иваном Юриком и начать поиск новых членов наблюдательного совета.
- Временная следственная комиссия Верховной Рады считает финансовый план государственного перевозчика на 2021 год нереальным к выполнению из-за завышенных показателей от перевозок.
- Наблюдательный совет Укрзализныци принял решение начать конкурсный отбор кандидата на должность постоянного председателя правления компании.