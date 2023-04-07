Кабмин согласовал нового главу Киевской ОВА

7 апреля прошло заседание Кабинета Министров Украины. Правительство согласовало очередные кадровые изменения.

Во время заседания Правительство согласовало проект Указа Президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской ОВА. Отметим, что эту должность ранее возглавлял Алексей Кулеба, являющийся сейчас заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

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Какие кадровые изменения приняли

Кроме этого, КМУ принял решение об увольнении Максима Ярмистого с должности первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти.

В то же время Ярмистого назначили государственным секретарем Министерства образования и науки. Напомним, что недавно Верховная Рада приняла решение о назначении на должность главы Министерства образования и науки Оксена Лисового.

Что известно о Кравченко

Руслан Кравченко является действующим руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Ее он возглавляет с 15 марта 2021 года. Раньше работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса.

23 августа 2022 года Кравченко наградили орденом "За заслуги" III степени "за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное исполнение профессионального долга".

Интересно, что в 2023 году Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но победить не смог.