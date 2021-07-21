Кабмин уволил двух бывших заместителей Авакова
21 июля 2021 , 15:36Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Гончаренко
На заседании правительства в среду, 21 июля, министры внесли ряд кадровых изменений. Одно из них – увольнение бывших заместителей Авакова.
Решение об увольнении бывших заместителей экс-главы МВД Арсена Авакова правительство приняло в среду 21 июля.
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Что известно о заместителях бывшего министра МВД
Сергей Яровой был заместителем Авакова фактически с самого начала его каденций – с марта 2014 года. До этого он был советником министра обороны и командующим Внутренних войск МВД.
Татьяна Ковальчук стала замглавы ведомства в сентябре 2016 года. Ранее она была помощницей тогда еще народного депутата Арсена Авакова, затем осталась при нем после Революции Достоинства.
Что было раньше:
- 13 июля 2021 года Арсен Аваков подал в отставку. Он возглавлял МВД более 7 лет.
- Вслед за Аваковым, в отставку подал его заместитель Зорян Шкиряк.
- В тот же день на закрытом заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил на должность кандидатуру Дениса Монастырского.
- На заседании Верховной Рады 16 июля 2021 года 271 нардеп поддержал назначение Монастырского на должность главы МВД.