Кабмин запустит центр развития мира: будет собирать доказательства нарушения прав украинцев

Правительство запускает национальный центр развития мира. Он будет фиксировать случаи нарушения свобод и прав украинских граждан. На основе собранных данных будут формировать реестры таких нарушений и составлять иски.

Соответствующее решение озвучил премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании Кабинета Министров 2 декабря.

К теме Никаких сенсаций, – Шмыгаль объяснил отставку главы ФГИ Сенниченко

Кабмин запустил центр развития мира

Денис Шмыгаль заявил, что Украину и европейских партнеров очень беспокоит вопрос безопасности и жизни украинцев на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и в Крыму, где случаются "неединичные случаи нарушения свобод и прав украинских граждан".

По словам министра, такие действия будут зафиксированы и задокументированы, и послужат очередной доказательной базой в отношении российской агрессии.

Сегодня (говорится о 2 декабря – 24 канал) предлагаем утвердить проект, который позволит запустить в работу украинский национальный центр развития мира, который будет собирать доказательства нарушения прав, а именно утвердим порядок использования средств по созданию реестров и систем мониторинга,

– заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что Украина будет добиваться справедливости всеми способами, предусмотренными международным правом.

В телеграме Денис Шмыгаль добавил, что "это позволит учреждению начать деятельность и собирать доказательства нарушения прав украинских граждан на временно оккупированных территориях".

Коротко о последних заявлениях правительства

2 декабря Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило больше средств на выплату вакцинированным украинцам. Сумму увеличили более чем в 2,5 раза. Причиной стал значительный рост количества вакцинированных. То есть на выплаты вакцинированным украинцам выделят на 5 миллиардов гривен больше – теперь составляет 8 миллиардов гривен.

В этот же день правительство изменило порядок временного изъятия водительского удостоверения на транспорт и его возвращения. Теперь водителей-нарушителей смогут лишить прав лишь после вступления в законную силу решения суда по этому поводу.

В конце ноября премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы встретились в формате ассоциированного трио с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Они обсудили координацию усилий в направлении евроинтеграции.

Кабмин также утвердил распределение субвенций местным бюджетам для обеспечения внутренне перемещенных лиц временным жильем. В частности для обустройства жилья 9 территориальных общин получат более 23 миллиона гривен. Это должно обеспечить жильем 173 украинцев.