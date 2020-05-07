Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка
Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по вопросам защиты государственного языка.
Об этом говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая. Об этом сообщает 24 канал.
"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", – говорится в документе.
Заметим, что 24 апреля Монахова сообщила, что написала заявление на увольнение по собственному желанию.
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