Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченного по защите государственного языка

Кабинет министров уволил Татьяну Монахову с должности уполномоченного по вопросам защиты государственного языка.

Об этом говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая. Об этом сообщает 24 канал.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", – говорится в документе.

Заметим, что 24 апреля Монахова сообщила, что написала заявление на увольнение по собственному желанию.

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