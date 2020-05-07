Кабмін звільнив Монахову з посади мовного омбудсмена

Кабінет Міністрів звільнив Тетяну Монахову з посади уповноваженої з питань захисту державної мови.

Про це мовиться у розпорядженні уряду №491 від 6 травня. Його підписав прем'єр Денис Шмигаль. Про це повідомляє 24 канал.

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Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого з захисту державної мови за власним бажанням,

– зазначають у документі.



Розпорядження уряду щодо звільнення Монахової

Що передувало такому рішенню уряду

Зауважимо, що 24 квітня Монахова повідомила, що написала заяву на звільнення за власним бажанням.

Такий крок вона пояснювала тим, що через прогалини в законі та бездіяльність Кабміну їй досі не вдалося створити секретаріат уповноваженого. А без цього казначейство не виділяє фінансування та не платить їй зарплату.

Майже пів року я тільки витрачаю забагато власних коштів на поїздки з Миколаєва до Києва, орендую там житло. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. По Києву я пересувалася на метро. Про яких водіїв може мовитися, коли мені відмовили навіть у службовому житлі,

– поскаржилася Монахова.

Вона підрахувала, що за цей час витратила на роботу 30 тисяч гривень.

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Тетяна Монахова на посаді мовного омбудсмена: що про неї відомо

Тетяну Монахову призначили на посаду уповноваженого із захисту державної мови 27 листопада 2019 року. Тоді прем'єром був Олексій Гончарук.

До призначення вона працювала завідувачем кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

Основні факти з біографії Тетяни Монахової

Народилася 2 липня 1980 року в Миколаєві.

У 2002 році закінчила Миколаївський державний педагогічний університет Сухомлинського за спеціальністю "Учитель української мови і літератури та англійської мови й зарубіжної літератури".

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему "Сучасні стратегії текстотворення в українській мові" в Одеському національному університеті Мечникова.

Авторка понад 40 наукових публікацій, окрім того вона є колумністкою декількох видань.

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Навіщо в Україні запровадили посаду мовного омбудсмена?Відповідно до закону про державну мову, 6 листопада 2019 року в Україні створили Нацкомісію зі стандартів української мови. Серед її завдань – опрацювання та затвердження стандартів державної мови: правопис, стандарти термінології, підручники та посібники. А також захист та популяризація української мови. Крім того, омбудсменці можна буде поскаржитися на порушення мовного закону.