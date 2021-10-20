В Кабуле прогремел мощный взрыв: в авто талибов бросили гранату

В афганской столице Кабуле 20 октября вновь прогремел взрыв. Пострадали двое представителей "Талибана".

Взрыв прогремел в столичном районе Дехмазанг напротив штаба пограничной полиции.

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Что взорвалось

Точная причина взрыва неизвестна. Однако СМИ пишут, что это дело рук смертника. Мол, неизвестный бросил гранату в проезжавший мимо автомобиль, который принадлежал боевикам "Талибана", информирует телеканал 1TV.

Пресс-секретарь афганского МВД Кари Саид Хосте подтвердил информацию о взрыве и о ранении двух человек.

Взрывы в мечети

В Кабуле недавно произошел похожий инцидент. У ворот мечети Идгах прогремел взрыв во время погребальной церемонии. Люди в тот момент прощались с матерью представителя "Талибана" Забихулы Муджахида.

Жертвами стали не менее 2 человек. Кроме того, известно о по меньшей мере 4 пострадавших. После взрыва у мечети также произошла стрельба. Вероятно, перестрелка происходила с террористами "ИГИЛ", которых и подозревают в организации взрыва.

Кроме того, 3 взрыва прогремели и в мечети в городе Кандагаре. В частности у главных дверей мечети, в южной зоне святыни и в месте, где люди обычно умываются. Погибли по меньшей мере 62 человека, еще около 70 пострадали.