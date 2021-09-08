В Кабуле женщины второй день подряд вышли на протест: их снова избили палками
Источник:"РИА новости"
В Кабуле 8 сентября женщины вышли на протест из-за режима исламистской группировки "Талибан". Мирных активисток жестоко разогнали палками.
На акцию собрались несколько десятков женщин. В руках они держали постеры.
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Террористы не дали женщинам провести демонстрацию. Они грубыми палками избили активисток, после чего те начали убегать.
Смотрите видео разгона протеста в Кабуле:
Накануне талибы стреляли
7 сентября афганцы также выходили на протест. Сначала боевики позволили им пройтись несколько километров, а после этого начали разгонять. Когда люди отказались идти домой, талибы применили дубинки и начали стрелять в воздух. От звуков выстрелов активисты разбежались.
Пострадали на протесте также и журналисты. Нескольких из них даже задержали. "Они меня положили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста", – рассказал работник СМИ.
Ситуация в Афганистане: главное
- 15 августа "Талибан" взял под контроль Кабул после того, как местные власти его фактически сдали.
- Страны мира уже эвакуировали своих граждан и тысячи афганских беженцев.
- Сейчас сопротивление боевикам оказывает только провинция – Панджшер.