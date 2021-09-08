В Кабуле женщины второй день подряд вышли на протест: их снова избили палками

В Кабуле 8 сентября женщины вышли на протест из-за режима исламистской группировки "Талибан". Мирных активисток жестоко разогнали палками.

На акцию собрались несколько десятков женщин. В руках они держали постеры.

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Террористы не дали женщинам провести демонстрацию. Они грубыми палками избили активисток, после чего те начали убегать.

Смотрите видео разгона протеста в Кабуле:

Накануне талибы стреляли

7 сентября афганцы также выходили на протест. Сначала боевики позволили им пройтись несколько километров, а после этого начали разгонять. Когда люди отказались идти домой, талибы применили дубинки и начали стрелять в воздух. От звуков выстрелов активисты разбежались.

Пострадали на протесте также и журналисты. Нескольких из них даже задержали. "Они меня положили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста", – рассказал работник СМИ.

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