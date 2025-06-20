"Это будет работать": в Defence Express рассказали, как можно противодействовать КАБам

НАТО вместе с Украиной тестируют средства, которые помогут бороться с управляемыми авиабомбами. В последние годы единственным способом было уничтожение самолетов, которые их сбрасывают.

Вопрос противодействия КАБам уже давно обсуждают. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что в начале 2025 года в НАТО запустили хакатон – площадку для инноваций, работы профильных специалистов.

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Как Украина может бороться с КАБами

Отбор идей во время хакатона завершился весной. Тогда удалось выбрать 3 предложения – от двух французских и одной немецкой компании. На первом месте было предложение от стартапа, который решает вопрос определения угрозы. То есть, когда запущен КАБ, куда он летит и где упадет. Говорится о локализации угрозы.

Объяснение для этого простое – прежде, чем сбивать КАБ, нужно знать, куда он летит и где это делать, то есть рассчитать траекторию. В то же время такое предложение решает другую проблему. Если известно, где упадет бомба, то можно предупредить военных на земле, чтобы они перешли в укрытие, спрятались.

Параллельно, учитывая то, что известна траектория, можно сразу действовать средствами радиоэлектронной борьбы, которые получают азимут, курс, скорость и другие параметры. Соответственно можно целенаправленно работать. Если подавить спутниковую навигацию, то точность КАБа разрушена, его угроза нивелирована.

Это будет работать, если мы говорим о фронте. Если рассматривать ситуацию, когда враг сбрасывает КАБы просто по городу, то это не поможет. Поэтому 2 следующие предложения – это решение по противодействию. Логично, что говорится о дронах,

– подчеркнул Олег Катков.

В чем преимущество зенитных дронов против КАБов

Уже давно обсуждают перспективность зенитных дронов, в частности в борьбе с КАБами. С этим согласились во время хакатона. Более того, в нем также принимали участие украинские специалисты. Итак, обе стороны пришли к выводу, что это может сработать.

Первое решение от немцев – это зенитный дрон-перехватчик Tytan. Его уже тестируют в Украине. Второе – идея французской компании о "стене дронов". То есть условный рой дронов, который должен противодействовать КАБам,

– отметил главный редактор Defence Express.

Важно заметить, что сейчас только проходят испытания этих средств, их тестируют на полигонах. Поэтому не стоит надеяться, что уже в ближайшее время удастся решить проблему с авиабомбами.

Только к концу 2025 года некоторые элементы этой системы могут заработать. Речь идет прежде всего о предупреждении об угрозе на фронте.