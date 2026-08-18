В Кропивницком из-за пожара резко ухудшилось качество воздуха: уровень формальдегида превышен вдвое

Крупный пожар привел к серьезному загрязнению атмосферы в Кропивницком. Горожанам настоятельно рекомендуется оставаться дома и позаботиться о защите дыхательных путей.

Об этом 18 августа в своем телеграм-канале заявил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович. По его словам, причиной задымления стал пожар на территории недействующих отстойников предприятия "Днепр-Кировоград".

Что находится в воздухе и как действуют спасатели

Лабораторные исследования показали, что концентрация формальдегида в городе превысила безопасный уровень в 2 раза. Кроме того, количество пыли возросло в полтора раза, а сернистого ангидрида – в 1,3 раза.

"Службы чрезвычайных ситуаций продолжают ликвидировать возгорание на недействующих отстойниках ОКВП "Днепр-Кировоград"", – отметил Райкович.

Он добавил, что благодаря оперативным действиям спасателей ситуацию удалось стабилизировать, однако площадь тления до сих пор составляет полгектара. В настоящее время продолжается заливка территории водой и ликвидация последних очагов огня.

Рекомендации для горожан

Из-за сильного задымления власти призывают местных жителей плотно закрывать окна и двери. Людям рекомендуют свести к минимуму пребывание на улице, использовать защитные маски или респираторы, а также чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Напомним, пожар на отстойниках возник накануне из-за сильной жары, что и спровоцировало густой смог над городом.

Ранее ухудшение качества воздуха фиксировали также в Киевской области. Загрязнение охватило сразу несколько городов области. А 5 августа повышенное содержание опасных веществ в воздухе фиксировали и в Киеве. Ухудшение качества воздуха произошло из-за последствий российской атаки.