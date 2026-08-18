Про це 18 серпня у своєму телеграм-каналі заявив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, причиною задимлення стала пожежа на території недіючих відстійників підприємства "Дніпро-Кіровоград".

Що в повітрі та як діють рятувальники

Лабораторні дослідження показали, що концентрація формальдегіду в місті перевищила безпечний рівень у 2 рази. Крім того, кількість пилу зросла в півтора раза, а сірчистого ангідриду – в 1,3 раза.

"Надзвичайники продовжують ліквідовувати загоряння на недіючих відстійниках ОКВП "Дніпро-Кіровоград"", – зазначив Райкович.

Він додав, що завдяки оперативним діям рятувальників ситуацію вдалося стабілізувати, проте площа тління досі становить пів гектара. Наразі тривають заливання території водою та ліквідація останніх осередків вогню.

Рекомендації для містян

Через сильне задимлення влада закликає місцевих жителів щільно зачиняти вікна та двері. Людям радять мінімізувати перебування на вулиці, використовувати захисні маски або респіратори, а також частіше робити вологе прибирання в приміщеннях.

Нагадаємо, пожежа на відстійниках виникла напередодні через сильну спеку, що й спровокувала щільний смог над містом.

Раніше погіршення якості повітря фіксували також на Київщині. Забруднення охопило одразу кілька міст області. А 5 серпня підвищений вміст небезпечних речовин у повітрі фіксували і у Києві. Погіршення якості повітря сталося через наслідки російської атаки.