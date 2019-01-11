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      Качество или количество: чем грозят удлиненные каникулы в крупнейших университетах страны

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      А в Украине тем временем зима продолжает свирепствовать. Почти по всей Украине за окном – минус 10 градусов и ниже. Морозы отправили на дополнительные каникулы крупнейшие университеты. Как и в 2018 году, ВУЗы, в том числе и крупнейшие в стране, вынуждены экономить на отоплении и, собственно, на студентах. Вернутся к учебе только в конце зимы.

      Возле Киевского университета имени Тараса Шевченко – нелюдно. Всех студентов отправили на каникулы, чтобы те не мерзли в холодных аудиториях. Такая же ситуация и в университете культуры и искусств. Сессию здесь провели в декабре, а вернутся студенты только в конце февраля.

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      Всю зиму сидеть дома будут и студенты Черновицкого национального университета. Но сначала сдадут экзамены в январе. В ВУЗе уверяют – длинные каникулы не повлияют на обучение.

      чернівецький національний університет
      Черновицкий национальный университет

      Второй год подряд экономит средства на тепле и "Львовская Политехника". Ушли на каникулы с января. Второй семестр начнется аж 26 февраля.

      Это еще зависит от погодных условий, то есть какой будет температура. Сегодня нельзя спрогнозировать, какую сумму нам удастся сэкономить. Условно, мы прогнозируем примерно 12-15 миллионов, если все так, как мы запланировали,
      – рассказал проректор "Львовской Политехники" Владимир Краевский.

      львіська політехніка на канікулах
      Национальный университет "Львовская политехника

      Два месяца без пар студентов будут разными. Немного будут учиться, но в основном – отдыхать. Если студенты в продлении каникул видят возможность отдохнуть или поработать, то эксперты – недостатки. Ведь сейчас университетам платят не за качество обучения, а за количество набранных студентов. Поэтому ВУЗы могут позволить себе останавливать обучение ради экономии.

      Здесь надо просто ввести наряду с количеством, за которое мы платим деньги, показатели качества. Чтобы университеты, которые демонстрируют качество, получали больше,
      – отметил директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

      25% госбюджета можно направить на содержание университетов. Создать здоровую конкуренцию среди вузов, чтобы те боролись за звание лучших в стране и мире и получали за "места" в рейтинге соответствующие средства.

      "Образование нужно поддерживать финансами. Сегодня они нуждаются в понимании. И это все можно сделать в нашем государстве, потому что мы имеем такую ​​возможность. Просто, наверное, нет политической воли", –отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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      Деньги на образование, по мнению мэра Львова, можно брать с акциза на алкоголь и табачные изделия. По его словам, от продажи этих товаров в госбюджет ежегодно поступает примерно 60 миллиардов гривен.

      Теги: Новости Украины Студенты Новости Черновцов Новости Киева Новости Львова Министерство образования и науки Украины Образование
      Источник: 24 канал
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