Качество или количество: чем грозят удлиненные каникулы в крупнейших университетах страны

А в Украине тем временем зима продолжает свирепствовать. Почти по всей Украине за окном – минус 10 градусов и ниже. Морозы отправили на дополнительные каникулы крупнейшие университеты. Как и в 2018 году, ВУЗы, в том числе и крупнейшие в стране, вынуждены экономить на отоплении и, собственно, на студентах. Вернутся к учебе только в конце зимы.

Возле Киевского университета имени Тараса Шевченко – нелюдно. Всех студентов отправили на каникулы, чтобы те не мерзли в холодных аудиториях. Такая же ситуация и в университете культуры и искусств. Сессию здесь провели в декабре, а вернутся студенты только в конце февраля.

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Всю зиму сидеть дома будут и студенты Черновицкого национального университета. Но сначала сдадут экзамены в январе. В ВУЗе уверяют – длинные каникулы не повлияют на обучение.



Черновицкий национальный университет

Второй год подряд экономит средства на тепле и "Львовская Политехника". Ушли на каникулы с января. Второй семестр начнется аж 26 февраля.

Это еще зависит от погодных условий, то есть какой будет температура. Сегодня нельзя спрогнозировать, какую сумму нам удастся сэкономить. Условно, мы прогнозируем примерно 12-15 миллионов, если все так, как мы запланировали,

– рассказал проректор "Львовской Политехники" Владимир Краевский.



Национальный университет "Львовская политехника

Два месяца без пар студентов будут разными. Немного будут учиться, но в основном – отдыхать. Если студенты в продлении каникул видят возможность отдохнуть или поработать, то эксперты – недостатки. Ведь сейчас университетам платят не за качество обучения, а за количество набранных студентов. Поэтому ВУЗы могут позволить себе останавливать обучение ради экономии.

Здесь надо просто ввести наряду с количеством, за которое мы платим деньги, показатели качества. Чтобы университеты, которые демонстрируют качество, получали больше,

– отметил директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

25% госбюджета можно направить на содержание университетов. Создать здоровую конкуренцию среди вузов, чтобы те боролись за звание лучших в стране и мире и получали за "места" в рейтинге соответствующие средства.

"Образование нужно поддерживать финансами. Сегодня они нуждаются в понимании. И это все можно сделать в нашем государстве, потому что мы имеем такую ​​возможность. Просто, наверное, нет политической воли", –отметил мэр Львова Андрей Садовый.

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Деньги на образование, по мнению мэра Львова, можно брать с акциза на алкоголь и табачные изделия. По его словам, от продажи этих товаров в госбюджет ежегодно поступает примерно 60 миллиардов гривен.