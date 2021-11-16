По словам Качиньского, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко непредсказуем, поэтому спрогнозировать его дальнейшие действия невозможно. Из-за этого вероятность реальной войны существует.

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Беларусь ведет гибридную войну

Миграционный кризис на белорусско-польской границе Ярослав Качиньский называет "гибридной войной" против Польши. Однако польский вице-премьер-министр предположил, что режим самопровозглашенного белорусского президента не решится пойти дальше и не рискнет начать реальную войну.

Гибридную войну мы уже имеем, зато войну с применением оружия, скорее всего, на горизонте не предвижу. Но употребляю слово "вероятнее всего", поскольку имеем дело с непредсказуемым противником,

– заявил Качиньский.

Лидер партии "Право и справедливость" заявил, что журналистов будут пускать на границу, но это будет исключением, а не правилом. Причиной этого стала дезинформация относительно того, что происходит там. По словам Качиньского, дело не только в белорусской и российской пропаганде, но и в том, что польские и западные СМИ часто публикуют фейки о миграционном кризисе.

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