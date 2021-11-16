За словами Качинського, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є непередбачуваним, тому спрогнозувати його подальші дії неможливо. Через це ймовірність реальної війни існує.
Цікаво Спецоперацію готували ще навесні, – білоруський журналіст про міграційну кризу
Білорусь веде гібридну війну
Міграційну кризу на білорусько-польському кордоні Ярослав Качинський називає "гібридною війною" проти Польщі. Однак польський віцепрем'єр-міністр припустив, що режим самопроголошеного білоруського президента не наважиться піти далі й не ризкне розпочати реальну війну.
Гібридну війну ми вже маємо, натомість війну із застосуванням зброї, найімовірніше, на горизонті не передбачаю. Але вживаю слово “найімовірніше”, оскільки маємо справу з непередбачуваним супротивником,
– заявив Качинський.
Лідер партії "Право і справедливість" заявив, що журналістів будуть пускати на кордон, однак це буде винятком, а не правилом. Причиною цього стала дезінформація щодо того, що відбувається там. За словами Качинського, справа не лише у білоруській та російській пропаганді, а й у тому, що польські та західні ЗМІ часто публікують фейки про міграційну кризу.
Міграційна криза в Білорусі: останні новини
- 15 листопада мігранти на території Білорусі почали наступ на пропускний пункт "Брузгі". Нелегали зруйнували огорожу з білоруської сторони. Польські військові перекинули на кордон водомет. Мігранти розбили табір впритул до польської огорожі.
- У Міноборони Польщі повідомили, що з білоруського боку було чути постріли. Крім того, частина мігрантів зібралася біля переходу в Кузьниці.
- Польські прикордонники заявили, що мігранти на пропускному пункті "Кузьниця" готові штурмувати кордон.
- Водночас українські прикордонники повідомили, що нелегалів біля наших кордонів немає.