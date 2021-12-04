Качиньский выдал неоднозначное заявление о создании "Четвертого рейха" в ЕС

Ярослав Качиньский заявил о якобы появлении "Четвертого рейха" в Евросоюзе. Так политик охарактеризовал политику Германии.

Коллеги политика не ожидали такого заявления

О "Четвертом рейхе" руководитель господствующей партии Польши "Право и справедливость" сказал на внеочередном заседании парламентского клуба фракции. Это произошло в среду, 1 декабря.

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Германия хочет построить Четвертый рейх. Мы этого не позволим,

– подчеркнул Качинский.

Он призвал депутатов к повышенной мобилизации, подчеркнув, что политическая ситуация стала сложной.

Такое заявление прозвучало в рамках обсуждения напряженных отношений между Варшавой и европейскими столицами. Оно стало настоящей неожиданностью для коллег Качинского.

Что известно о новом правительстве Германии

После парламентских выборов в Германии 2 месяца продолжались коалиционные переговоры. В итоге коалицию сформировали "Социал-демократическая партия", "Зеленые" и "Свободные демократы".

Правительство возглавит лидер СДПГ Олаф Шольц.

Новая коалиция требует от России прекратить войну на временно оккупированном Донбассе и вернуть Украине Крым. Однако, несмотря на это, политики хотят тесно сотрудничать с Кремлем.

В коалиционном соглашении чиновники отметили, что их приоритетом станет борьба с изменением климата и продвижение цифровых технологий.

Кстати, в документе ничего не упомянули о скандальном российском газопроводе "Северный поток-2".

Ранее Качинский говорил, что Беларусь начала "гибридную войну" против Польши . Так он назвал миграционный кризис у границы. В то же время, политик надеется, что до настоящей войны самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не удастся.

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