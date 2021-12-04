Колеги політика не очікували на таку заяву
Про "Четвертий рейх" керівник панівної партії Польщі "Право та справедливість" сказав на позачерговому засіданні парламентського клубу фракції. Це відбулося у середу, 1 грудня.
Читайте також Чехи допоможуть полякам охороняти кордон з Білоруссю
Німеччина хоче збудувати "Четвертий рейх". Ми цього не дозволимо,
– наголосив Качинський.
Він закликав депутатів до підвищеної мобілізації, наголосивши, що політична ситуація стала складною.
Така заява прозвучала у межах обговорення напружених відносин між Варшавою та європейськими столицями. Вона стала справжньою несподіванкою для колег Качинського.
Що відомо про новий уряд Німеччини
- Після парламентських виборів у Німеччині 2 місяці тривали коаліційні перемовини. У підсумку коаліцію сформували "Соціал-демократична партія", "Зелені" та "Вільні демократи".
- Уряд очолить лідер СДПН Олаф Шольц.
- Нова коаліція вимагає, від Росії припинити війну на тимчасово окупованому Донбасі й повернути Україні Крим. Однак попри це політики хочуть тісно співпрацювати із Кремлем.
- У коаліційній угоді чиновники зазначили, що їхнім пріоритетом буде боротьба зі зміною клімату та просування цифрових технологій.
- До речі, у документі нічого не згадали про скандальний російський газопровід "Північний потік-2".
Вас це може зацікавити: дивіться відео