Масштабные ротации в Кабмине: нардеп раскрыл, кто какое министерство может возглавить
- Президент Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти.
- Нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал, кто из министров лишится должностей.
Недавно президент Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти в Украине. Ожидаются кадровые изменения в правительстве.
14 июля глава государства предложил первому вице-премьер-министру и министру экономики Юлии Свириденко возглавить Кабмин. Нардеп Ярослав Железняк спрогнозировал, какие еще ротации могут произойти в правительстве, передает 24 Канал.
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Кого кем назначат в Кабмине?
По словам нардепа, министром экономики станет Алексей Соболев. Сейчас он занимает должность первого заместителя министра экономики.
Нынешний глава правительства Денис Шмыгаль станет министром обороны, а Рустема Умерова отправят послом в США.
Также Железняк говорит, что министра образования Оксена Лисового уволят. Должности лишатся Оксана Жолнович, которая возглавляет Минсоцполитики, и Николай Точицкий, который сейчас во главе Минкульта.
Министром социальной политики может стать Денис Улютин, который сейчас является первым заместителем в Минфине.
Если уволят министра энергетики Германа Галущенко, то его место займет Светлана Гринчук, которая сейчас является министром экологии.
Министерство национального единства ликвидируют.
В других ведомствах изменений пока не ожидают.