Путин сделал перетасовку кланов, – экс-сотрудник КГБ сказал, что на самом деле ждет Шойгу

Российский руководитель Владимир Путин не уволил с позором бывшего главу минобороны Сергея Шойгу. Его могли отправить в отставку, но диктатор не решился на такой шаг, поэтому перевел на новую должность – секретаря совета безопасности России.

Они давно дружат и имеют "шаманские" отношения. Шойгу даже возил Путина в Сибирь, чтобы искупать в крови молодых рогов оленя. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов, сказав, что на самом деле ждет Шойгу.

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Почему Шойгу вряд ли отправят на пенсию

Бывший работник КГБ объяснил, что Путину невыгодно внутри России показывать, что он уволил министра обороны из-за дел, которые ему не понравились. Поэтому диктатор сделал вид, что Шойгу повысили.

Формально должность секретаря совета безопасности выше, чем должность главы минобороны. Последний всего лишь один из членов совета безопасности, а первый координирует взаимоотношения всех силовых структур и ключевых институтов государственной власти. Однако для Шойгу переход на другую должность стал почетной отставкой.

Посидит несколько месяцев на этой должности, а потом его или переведут на пенсию, или сделают сенатором до конца жизни. Хотя таких людей вообще не принято просто отправлять на пенсию. Поскольку в случае смерти похороны не будут происходить по первому разряду, за счет государства и всевозможными почестями. Поэтому нужно быть каким-то действующим политиком,

– подчеркнул Жирнов.

Каких кланов коснулась перетасовка

По мнению экс-сотрудника Службы внешней разведки, Шойгу уже обо всем договорился. В крайнем случае Путин может сделать его своим советником как было с Николаем Патрушевым. На самом же деле российский диктатор отправил в отставку весь господствующий военный класс. Могло показаться, что Андрея Белоусова повысили, однако нет. Ранее он был вице-премьером, эта должность на две ступеньки выше, чем министр обороны.

Путин сделал перетасовку кланов, отмороженных ястребов. Всех людей, которые выступали за бесконечную войну, их понизили. Патрушева понизили, Шойгу понизили, Белоусова понизили. Единственную компенсацию получил Патрушев – временное возвышение его сына, которого повысили с министра сельского головы до вице-премьера сельского хозяйства. Хотя на этой должности он ничего не делает. Просто отцу сделали приятно,

– сказал Сергей Жирнов.

"Далее встает вопрос: посадит ли Путин всех людей, кого он отставил, или просто даст возможность наслаждаться награбленным и спокойно дожить свое время. Пока тучи сошлись над всем кланом Шойгу, но не лично над ним", – отметил он.

"Чистки" в минобороны России