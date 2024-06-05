Вони давно дружать та мають "шаманські" відносини. Шойгу навіть возив Путіна в Сибір, аби скупати в крові молодих рогів оленя. Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Сергій Жирнов, сказавши, що насправді чекає на Шойгу.

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Чому Шойгу навряд чи відправлять на пенсію

Колишній працівник КДБ пояснив, що Путіну невигідно всередині Росії показувати, що він звільнив міністра оборони через справи, які йому не сподобалися. Тому диктатор удав, що Шойгу підвищили.

Формально посада секретаря ради безпеки вища, ніж посада глави міноборони. Останній всього лише один з членів ради безпеки, а перший координує взаємовідносини всіх силових структур та ключових інститутів державної влади. Проте для Шойгу перехід на іншу посаду став почесною відставкою.

Посидить кілька місяців на цій посаді, а потім його або переведуть на пенсію, або зроблять сенатором до кінця життя. Хоча таких людей загалом не прийнято просто відправляти на пенсію. Оскільки у разі смерті похорон не відбуватиметься за першим розрядом, коштом держави та усілякими почестями. Тому потрібно бути якимось чинним політиком,

– наголосив Жирнов.

Яких кланів торкнулося перетасування

На думку ексспівробітника Служби зовнішньої розвідки, Шойгу вже про все домовився. У крайньому разі Путін може зробити його своїм радником як було з Ніколаєм Патрушевим. Насправді ж російський диктатор відправив у відставку весь панівний військовий клас. Могло здатися, що Андрєя Бєлоусова підвищили, проте ні. Раніше він був віцепрем'єром, ця посада на дві сходинки вища, ніж міністр оборони.

Путін зробив перетасування кланів, відморожених яструбів. Усіх людей, які виступали за нескінченну війну, їх понизили. Патрушева понизили, Шойгу понизили, Бєлоусова понизили. Єдину компенсацію отримав Патрушев – тимчасове піднесення його сина, якого підвищили з міністра сільського голови до віцепрем'єра сільського господарства. Хоча на цій посаді він нічого не робить. Просто батьку зробили приємно,

– сказав Сергій Жирнов.

"Далі постає питання: чи посадить Путін усіх людей, кого він відставив, чи просто дасть можливість насолоджуватися награбованим і спокійно дожити свій час. Поки хмари зійшлися над усім кланом Шойгу, але не особисто над ним", – зазначив він.

"Чистки" у міноборони Росії