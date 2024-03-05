Об этом 24 Каналу рассказал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец, отметив, что Сырский способен и уполномочен принимать соответствующие кадровые решения. Это делал и его предшественник Валерий Залужный. Это делает и действующий Главнокомандующий ВСУ, исходя из оперативной ситуации.

Не пропустите Куда денутся Залужный и другие уволенные командующие: Данилов сделал предположение

Как выбирают командиров

Боец ВСУ рассказал, что Вооруженные Силы Украины в начале полномасштабного вторжения насчитывали около 250 тысяч личного состава. На сегодня общее количество военнослужащих в составе украинских Сил обороны достигает более 1 миллиона человек, сюда входят: ВСУ, Пограничная служба, ССО, Национальная полиция, Силы территориальной обороны и другие формирования.

Такого количества командиров украинские учебные заведения не могли подготовить. По словам Березовца, уже хорошо, если человек имеет базовое образование – закончил военную кафедру. Впрочем, большая часть офицеров ни одного дня не служили в Вооруженных Силах Украины. Прежде всего по вертикали на должности комбатов и комбригов продвигают кадровых офицеров. В то же время командирами батальонов и бригад уже есть немало офицеров, которые имели или относительно ограниченный опыт, то есть проходили срочную службу, или давно ее закончили.

"Делается ставка на интеллект, на способность принимать решения. У нас очень много молодых комбригов в звании не только полковников, но и бригадных генералов, которые достигают результатов, награждены многими государственными наградами, среди них есть Герои Украины. А также немало боевых офицеров вместе с Главкомом Александром Сырским сейчас пришли в командование Генштаба и различных родов войск ВСУ", – сказал Тарас Березовец.

Какие полномочия имеет комбриг

Военный объяснил, что командир бригады не планирует проведение операции. Он лишь участвует в их разработке на уровне ОСУВ и ОТГ, которые в пределах ограниченной компетенции могут разобрать операции вместе с Генштабом.

Комбриги имеют узкое оперативное пространство. Их основная задача заключается в том, чтобы выполнять соответствующие боевые распоряжения, которые формируются Генштабом и спускаются через ОТГ и ОСУВ.

Однако, украинские командиры имеют выбор в отличие от россиян. Можно выполнять боевое распоряжение от А до Я. В то же время разрешено принимать самостоятельные решения учитывая изменения в оперативных обстоятельствах для того, чтобы избежать потерь среди военных и техники.

Прежде всего Главком говорит о том, что мы должны ценить жизнь нашего личного состава,

– отметил Березовец.

Почему происходят кадровые изменения

Боец ВСУ рассказал, что там, где командиры могут не принимать решения или с нужной скоростью, или они не соответствуют оперативным обстоятельствам, проводятся кадровые изменения. Конечно, все ошибаются, но если ошибки систематические, перестановка комбригов или комбатов обязательна.

"У нас есть достаточно подготовленных офицеров в батальонах и других военных формированиях, которые получают повышение до звания командиров бригад. Я знаю немало офицеров, которые начинали войну в 2022 году на разных должностях и сейчас дослужились до уровня командиров бригад или даже выше", – подчеркнул Тарас Березовец.

Война выдвигает на первый план инициативных, способных принимать самостоятельные решения, смелых, способных нести ответственность и брать ее на себя.

В ВСУ говорят, что разница между командиром и офицером прежде всего заключается в том, что командир говорит: "Делай как я". А если человек не обладает соответствующими офицерскими и личными качествами, он говорит: "Делайте, а я буду наблюдать".

Последние кадровые изменения