Про це 24 Каналу розповів боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Сирський здатний та уповноважений ухвалювати відповідні кадрові рішення. Це робив і його попередник Валерій Залужний. Це робить і чинний Головнокомандувач ЗСУ, виходячи з оперативної ситуації.

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Як обирають командирів

Боєць ЗСУ розповів, що Збройні Сили України на початку повномасштабного вторгнення налічували близько 250 тисяч особового складу. На сьогодні загальна кількість військовослужбовців у складі українських Сил оборони сягає понад 1 мільйона осіб, сюди входять: ЗСУ, Прикордонна служба, ССО, Національна поліція, Сили територіальної оборони та інші формування.

Такої кількості командирів українські навчальні заклади не могли підготувати. За словами Березовця, вже добре, якщо людина має базову освіту – закінчила військову кафедру. Утім, велика частина офіцерів жодного дня не служили у Збройних Силах України. Насамперед по вертикалі на посади комбатів та комбригів просувають кадрових офіцерів. Водночас командирами батальйонів та бригад вже є чимало офіцерів, які мали або відносно обмежений досвід, тобто проходили строкову службу, або давно її закінчили.

"Робиться ставка на інтелект, на здатність ухвалювати рішення. У нас дуже багато молодих комбригів у званні не тільки полковників, а й бригадних генералів, які досягають результатів, нагороджені багатьма державними нагородами, серед них є Герої України. А також чимало бойових офіцерів разом із Головкомом Олександром Сирським зараз прийшли в командування Генштабу та різні родів військ ЗСУ", – сказав Тарас Березовець.

Які повноваження має комбриг

Військовий пояснив, що командир бригади не планує проведення операції. Він лише бере участь в їхній розробці на рівні ОСУВ та ОТУ, які в межах обмеженої компетенції можуть розібрати операції разом з Генштабом.

Комбриги мають вузький оперативний простір. Їхнє основне завдання полягає у тому, щоб виконувати відповідні бойові розпорядження, які формуються Генштабом та спускаються через ОТУ та ОСУВ.

Утім, українські командири мають вибір на відміну від росіян. Можна виконувати бойове розпорядження від А до Я. Водночас дозволено ухвалювати самостійні рішення з огляду на зміни в оперативних обставинах для того, аби уникнути втрат серед військових та техніки.

Насамперед Головком каже про те, що ми маємо цінувати життя нашого особового складу,

– зазначив Березовець.

Чому відбуваються кадрові зміни

Боєць ЗСУ розповів, що там, де командири можуть не ухвалювати рішення або з потрібною швидкістю, або вони не відповідають оперативним обставинам, проводяться кадрові зміни. Звісно, всі помиляються, але якщо помилки систематичні, перестановка комбригів або комбатів обов'язкова.

"У нас є достатньо підготовлених офіцерів у батальйонах та інших військових формуваннях, які отримують підвищення до звання командирів бригад. Я знаю чимало офіцерів, які починали війну у 2022 році на різних посадах і зараз дослужилися до рівня командирів бригад або навіть вище", – підкреслив Тарас Березовець.

Війна висуває на перший план ініціативних, здатних ухвалювати самостійні рішення, сміливих, спроможних нести відповідальність та брати її на себе.

У ЗСУ кажуть, що різниця між командиром та офіцером насамперед полягає у тому, що командир каже: "Роби як я". А якщо людина не володіє відповідними офіцерськими та особистими якостями, вона каже: "Робіть, а я буду спостерігати".

Останні кадрові зміни