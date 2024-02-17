Секретар РНБО висловив упевненість, що звільнені офіцери продовжать працювати на користь держави.

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Звільнені командувачі – "державники"

За словами Данілова, це цілком природний процес, що після обрання нового головкома відбулася низка інших кадрових змін у командуванні. Адже новий Головнокомандувач має право запропонувати призначити нових людей на ті чи інші посади.

Щодо попередніх командувачів, то секретар РНБО зауважив, що усі вони – "державники", які мають бажання й надалі захищати Україну та обов'язково братимуть у цьому участь.

Я більш ніж упевнений, що вони працюватимуть на державу, на тих чи інших посадах, у тих чи інших установах – не тільки в Збройних Силах. У нас достатньо структур сектору безпеки й оборони, наприклад, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія. Ми не маємо зараз повної відповіді на це запитання, але я впевнений, що всі ці фахівці будуть залучені до здобуття нашої перемоги,

– запевнив Данілов.

Що буде із Залужним

Після відставки Залужного президент запропонував генералові залишитися в його команді. Данілова спитали, чи відомо йому, що відповів ексголовком. Секретар РНБО сказав, що це питання краще поставити самому Валерію Федоровичу.

Також у Данілова поцікавилися, чи відомо йому , які посади Зеленський пропонував Залужному. Той натякнув, що він знає, втім, розповідати про таке публічно не має права.

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