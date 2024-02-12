Крім того, Плахута також працював у різних родах військ з початку великої війни. Він також займався підготовкою резервів у різних угрупованнях військ.

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Плахута розповів про свою діяльність під час війни

Генерал у дописі у фейсбуці зазначив, що він завжди був і залишається вірним українському народові, а також для нього найвище завдання – захищати нашу державу і незалежність України.

"Впевнений, зможемо досягти Українських цілей – всі разом! З честю прийняв наказ очолити Сили територіальної оборони ЗСУ", – написав він.

Плахута наголосив, що з перших днів повномасштабної війни він перебував на фронті, безпосередньо на передовій, в тому числі на складних напрямках.

Зокрема, він обіймав посаду заступника Командувача Сил спеціальних дій Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Також майже рік виконував обов'язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".Особисто керував підготовкою та обороною міста Куп'янськ під постійним вогневим тиском противника,

– розповів генерал.

Він також сказав, що керував підготовкою рубежів оборони та їх фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони Куп'янська.

Крім того, новопризначений командувач Сил територіальної оборони займався організацією та керівництвом діями з формування та підготовки резервів для операцій на передовій, що забезпечили нашим військам перевагу в боротьбі з агресором.

"У стислі терміни організовував та здійснював керівництво заходами щодо створення та підготовки резервів ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Лиман", ОТУ "Соледар" та здійснював керівництво їх діями під час виникнення загроз у визначених смугах оборони", – зауважив Плахута.

Наостанок він подякував усім, хто б'ється заради України в Силах оборони нашої держави. Плахута запевнив, що завжди залишається вірним присязі нашій державі.

Плахута став командувачем Сил територіальної оборони