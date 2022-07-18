Неудовлетворительные результаты работы, – Зеленский заявил об увольнении 28 сотрудников СБУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о кадровых изменениях в СБУ. Сейчас решается вопрос об увольнении 28 сотрудников службы.

Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения, передает 24 канал. Сейчас, по словам Зеленского, проходит кадровая ревизия службы.

Обратите внимание Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Баканова

Уволить могут разных должностных лиц

Владимир Зеленский сообщил, что из-за неудовлетворительных результатов работы могут быть уволены чиновники разных рангов и разных должностей. Однако основания для этого во всех случаях похожи.

И еще одна важная новость о Службе безопасности Украины. Происходит кадровая ревизия Службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания похожи – неудовлетворительные результаты работы,

– сообщил Зеленский.

Зеленский предлагает Раде уволить Баканова

Среди должностных лиц СБУ, которые могут быть уволены, есть и ее глава Иван Баканов. Вечером 17 июля Владимир Зеленский своим указом отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, ссылаясь на статью 47 Дисциплинарного устава ВСУ, в которой говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Эта статья предусматривает проведение служебного расследования, по результатам которого должно быть принято решение о наказаниях, спектр которых разный – от замечания и выговора до понижения в звании или должности или увольнении.

Также от своей должности была отстранена и генпрокурор Ирина Венедиктова.

Такое решение Зеленский объяснил тем, что среди прокуроров и сотрудников СБУ есть около 60 предателей, которые с началом полномасштабного вторжения россии остались на временно оккупированных территориях и начали работать на врага. Впоследствии в Офисе Президента уточнили, что последней каплей устранения Баканова стало задержание экс-председателя управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича и объявление ему подозрения в государственной измене.

18 июля Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. Сейчас временно исполняющим обязанности главы ведомства является Василий Малюк.

Вечернее обращение Владимира Зеленского от 18 июля: смотрите видео