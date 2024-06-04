В "Слуге народа" отреагировали на слухи о кадровых изменениях в правительстве

В СМИ появилась информация, что на должности министров инфраструктуры и региональной политики готовятся назначения. В то же время Давид Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых перестановок не будет.

По информации журналистов, уже в среду, 5 июня, парламент должен был голосовать за двух новых министров.

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Кадровые перестановки в правительстве

Министром инфраструктуры, а также вице-премьером якобы должен был стать нынешний глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. Он заменил бы на этой должности Александра Кубракова.

Между тем Минрегион должен был возглавить заместитель руководителя ОПУ по региональной политике Алексей Кулеба.

Однако председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на этой неделе кадровых перестановок не будет.

На этой неделе никаких кадровых вопросов в Верховной Раде Украины не предвидится. Прошу учитывать только официальные источники информации,

– написал он.

Народный депутат Ярослав Железняк также прокомментировал заседание парламента. Он сообщил, что "по кадрам сегодня официального решения не будет. Главный кадровик еще не вернулся".

Кубракова уволили с должности: что известно