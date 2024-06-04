За інформацією журналістів, вже в середу, 5 червня, парламент мав голосувати за двох нових міністрів.

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Кадрові перестановки в уряді

Міністром інфраструктури, а також віцепрем'єром нібито мав стати нинішній глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Він замінив би на цій посаді Олександра Кубракова.

Тим часом Мінрегіон мав очолити заступник керівника ОПУ з регіональної політики Олексій Кулеба.

Однак голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня кадрових перестановок не буде.

На цьому тижні ніяких кадрових питань у Верховній Раді України не передбачається. Прошу зважати тільки на офіційні джерела інформації,

– написав він.

Народний депутат Ярослав Железняк також прокоментував засідання парламенту. Він повідомив, що "по кадрам сьогодні офіційного рішення не буде. Головний кадровик ще не повернувся".

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