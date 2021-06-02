Кадровые ротации в Кабмине: список тех, кто лишился должностей и занял новые

В Кабмине занялись изменениями кадров, так должности лишились множество заместителей министров. Многие изменения касаются Мининфраструктуры и Минэкономики, которые недавно получили новых руководителей – Александра Кубракова и Алексея Любченко.

Соответствующие решения об увольнении чиновников и назначении новых должностных лиц приняли во время заседания Кабмина 2 июня. Также объявили победителей конкурсов на вакатное должности.

Ранее Ляшко решил оставить в должности трех заместителей со времен Степанова

Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра

Уволили Олега Пилата с должности заместителя председателя.

Министерство инфраструктуры

Уволили:

Дмитрия Абрамовича с должности первого заместителя министра,

Дмитрия Живицкого с должности заместителя министра,

Наталью Форсюк с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции.

Министерство экономического развития

Уволили:

Сергея Глущенко с должности заместителя министра,

Александра Романишина с должности заместителя министра,

Константина Марьевича с должности государственного секретаря Министерства экономики Украины.

Назначили:

Владимира Гринюка первым заместителем министра,

Кристину Голубицкую заместителем министра,

Сергея Теленика заместителем министра,

Ирине Новиковой продлили выполнение обязанностей в должности заместителя министра.

Министерство финансов

Дмитрия Самоненко уволили с должности государственного секретаря Министерства финансов Украины. Он победил на конкурсе на эту должность.

Министерство цифровой трансформации

Уволили Ивана Турчака с должности государственного секретаря Министерства цифровой трансформации Украины. Сразу же сообщили, что именно Турчак победил в конкурсе на эту должность.

Минздрав

Назначили:

Петра Емца заместителем министра,

Игоря Кузина заместителем министра – главным государственным санитарным врачом Украины.

Здесь больше Кабмин назначил двух заместителей Ляшко: санврачом стал Игорь Кузин

Государственная служба геологии и недр

Владимир Бучко победил в конкурсе на должность первого заместителя председателя.

Министерство агрополитики

Назначили:

Тараса Дзьобу заместителем Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

Кабмин

Константина Марьевича назначили первым заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины

Временное возложении исполнения обязанностей

Председателя Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины на Андрея Забугу,

Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины на Сергея Галицына,

Отменено временное возложении исполнения обязанностей Председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины на Олега Баздуганова.

Трех новых министров назначили 20 мая

Отметим, что замену сразу трех руководителей министерств осуществили 20 мая. Верховная Рада проголосовала за назначение министром экономики Алексея Любченко, главой Мининфраструктуры – Александра Кубракова и главой Минздрава – Виктора Ляшко.