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      Кадровые изменения в Boeing: компания сменила топ-менеджеров после катастрофы над Эфиопией

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      Компания Boeing проводит кадровые изменения
      Компания Boeing проводит кадровые изменения / Фото из открытых источников

      Корпорация Boeing объявила о кадровых перестановках на фоне расследования авиакатастрофы над Эфиопией. Руководство отметило, что сейчас продолжается привлечение дополнительных ресурсов для проведения расследования.

      Известно, что главного инженера подразделения коммерческих самолетов Boeing Джона Гамильтона, ранее совмещал эту должность с постом вице-президента по проектированию коммерческих самолетов корпорации, освобождены от функций топ-менеджера. Он сосредоточится на выполнении технических задач.

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      Это позволит ему полностью посвятить свое внимание текущим расследованием,
      – отметил главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes Кевин Макаллистер.

      Издание The Star сообщило, что вице-президентом по инженерным разработкам предназначена Линн Хоппер, которая ранее возглавляла компанию Test & Evaluation в инженерной, испытательной и технологической группе Boeing.

      С середины 2013 года март 2016 Гамильтон был вице-президентом по безопасности полетов, авиационной безопасности и нормативно-правового соответствия. Он руководил изданием разрешений на организацию коммерческих самолетов. После второй за последние полгода авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX законодатели и эксперты по авиабезопасности ставят перед собой вопрос, насколько тщательно регулятор проверял модель MAX и насколько хорошо пилоты были обучены новым функциям. Сейчас регуляторы запретили полеты более 300 самолетов MAX и приостановили поставку еще около 5000 судов на сумму более 500 миллиардов долларов.

      Напомним, что анализ данных с бортовых самописцев самолета Boeing 737 Max 8, который потерпел крушение в Эфиопии, подтвердил сходство этой аварии с авиакатастрофой такого же лайнера в Индонезии, которая произошла в конце октября прошлого года.

      Что не так с Boeing 737 MAX?10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. Погибли 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа. Самолет упал через 6 минут после взлета.

      Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. 29 октября 2018 самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. Тогда погибли 189 человек – 8 членов экипажа и 181 пассажир. Причину катастрофы подозревают в неправильной настройке датчика угла, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носу самолета относительно линии горизонта.

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      Теги: Новости США Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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